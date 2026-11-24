Son dakika gelişmesine göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN HANGİ KALEMLER ZAMLANACAK?

Açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, 2027 yılında çeşitli vergi, harç ve idari para cezalarının belirlenmesinde referans olarak kullanılacak.

Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

Herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde artıştan etkilenmesi beklenen başlıca kalemler şöyle: