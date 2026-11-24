Son dakika gelişmesine göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN HANGİ KALEMLER ZAMLANACAK?

Açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, 2027 yılında çeşitli vergi, harç ve idari para cezalarının belirlenmesinde referans olarak kullanılacak.

Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

Herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde artıştan etkilenmesi beklenen başlıca kalemler şöyle:

Trafik cezaları: Hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme ve hatalı park gibi trafik ihlallerine uygulanan idari para cezaları.

Hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme ve hatalı park gibi trafik ihlallerine uygulanan idari para cezaları. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Otomobil, motosiklet ve diğer motorlu taşıtların yıllık vergi tutarları.

Otomobil, motosiklet ve diğer motorlu taşıtların yıllık vergi tutarları. Harçlar: Pasaport, ehliyet, kimlik yenileme, noter ve mahkeme harçları.

Pasaport, ehliyet, kimlik yenileme, noter ve mahkeme harçları. Yurt dışı çıkış harcı: Yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan çıkış harcı.

Yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan çıkış harcı. IMEI kayıt ücreti: Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt ücreti.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt ücreti. Diğer vergi ve istisnalar: Emlak vergisi, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, gelir vergisi dilimleri ile yemek ve ulaşım kartlarına ilişkin istisna tutarları.

2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YENİ ÜCRETLER

Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandığında ortaya çıkan yaklaşık yeni tutarlar: