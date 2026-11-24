Son dakika gelişmesine göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.
Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.
Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.
1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN HANGİ KALEMLER ZAMLANACAK?
Açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, 2027 yılında çeşitli vergi, harç ve idari para cezalarının belirlenmesinde referans olarak kullanılacak.
Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde artıştan etkilenmesi beklenen başlıca kalemler şöyle:
- Trafik cezaları: Hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçme ve hatalı park gibi trafik ihlallerine uygulanan idari para cezaları.
- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Otomobil, motosiklet ve diğer motorlu taşıtların yıllık vergi tutarları.
- Harçlar: Pasaport, ehliyet, kimlik yenileme, noter ve mahkeme harçları.
- Yurt dışı çıkış harcı: Yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan çıkış harcı.
- IMEI kayıt ücreti: Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt ücreti.
- Diğer vergi ve istisnalar: Emlak vergisi, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, gelir vergisi dilimleri ile yemek ve ulaşım kartlarına ilişkin istisna tutarları.
2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YENİ ÜCRETLER
Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandığında ortaya çıkan yaklaşık yeni tutarlar:
-
PASAPORT HARÇLARI
Pasaport süresi
2027 tutarı
6 aylık
3.587 TL
1 yıllık
5.245 TL
2 yıllık
8.562 TL
3 yıllık
12.164 TL
10 yıllık
17.142 TL
EHLİYET HARÇLARI VE BELGE BEDELLERİ
İşlem
2027 tutarı
A sınıfı ehliyet
2.862 TL
B sınıfı ehliyet
8.634 TL
Ehliyet yenileme
517 TL
Ehliyet değerli kâğıt bedeli
2.159,20 TL
DİĞER HARÇ VE ÜCRETLER
İşlem
2027 tutarı
Yurt dışı çıkış harcı
1.597,88 TL
Cep telefonu IMEI kayıt harcı
69.358 TL
Yeni telefon hattı abonelik tesis ücreti
894,81 TL
Kimlik değiştirme bedeli
281,20 TL
Kayıp kimlik bedeli
562,50 TL
TRAFİK CEZALARI
İhlal
2027 tutarı
Kırmızı ışıkta geçme
6.391,50 TL
Seyir halinde telefon kullanma
6.391,50 TL
Alkollü araç kullanma (ilk ihlal)
31.957,50 TL
Makas atma
115.047 TL
Drift yapma
178.962 TL
Emniyet şeridini ihlal
25.566 TL
Plakasız araç kullanma
58.801,80 TL
Sahte plaka kullanma
178.962 TL
Kask takmama
3.195,75 TL
HIZ SINIRINI AŞMA CEZALARI
Yerleşim yeri içinde:
Hız sınırını aşma
2027 tutarı
6-10 km
2.556,60 TL
11-15 km
5.113,20 TL
16-20 km
7.669,80 TL
21-25 km
10.226,40 TL
26-35 km
15.339,60 TL
36-45 km
19.174,50 TL
46-55 km
25.566 TL
56-65 km
31.957,50 TL
66 km ve üzeri
38.349 TL
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)
2018 öncesi tescilli araçlarda:
Motor hacmi
1-3 yaş
4-6 yaş
7-11 yaş
0-1300 cc
7.350 TL
5.127 TL
2.862 TL
1301-1600 cc
12.805 TL
9.601 TL
5.567 TL
1601-1800 cc
22.634 TL
17.678 TL
10.413 TL
1801-2000 cc
35.665 TL
27.458 TL
16.137 TL
2018 sonrası tescilli, 1-3 yaş araçlarda:
Motor hacmi
Araç değeri
2027 tutarı
0-1300 cc
259.900 TL'yi aşmayan
7.350 TL
0-1300 cc
259.900-455.300 TL
8.079 TL
0-1300 cc
455.300 TL'yi aşan
8.824 TL
1301-1600 cc
259.900 TL'yi aşmayan
12.805 TL
1301-1600 cc
259.900-455.300 TL
14.091 TL
1301-1600 cc
455.300 TL'yi aşan
15.375 TL
VERGİ İSTİSNALARI VE PARASAL SINIRLAR
Kalem
2027 tutarı
Günlük yemek kartı istisnası (KDV hariç)
385,02 TL
Günlük ulaşım desteği istisnası
202,11 TL
Kira geliri vergisi istisnası
74.141 TL
Gayrimenkul satış kazancı istisnası
191.745 TL
Ücret ve temettü gelirlerinde beyan sınırı
511.320 TL
Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı beyan sınırı
28.122 TL
Binek otomobil aylık kira gider sınırı
58.801 TL
Not: Tutarlar yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre hesaplanmış yaklaşık rakamlardır. Kesin tarifeler, ilgili düzenlemeler ve olası Cumhurbaşkanı kararları sonrasında farklılaşabilir.