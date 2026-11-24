Nvidia hisseleri, CEO Jensen Huang'ın 11 gün aradan sonra görevine dönmesinin ardından 23 Kasım Pazartesi gününü yüzde 31,48 yükselişle tamamladı.

Gün içinde 39,52 dolarlık artışla 165,05 dolardan kapanan hisseler, şirketin piyasa değerini yaklaşık 3 trilyon 985 milyar dolara taşırken Nvidia'ya ABD şirketleri arasındaki en yüksek tek günlük piyasa değeri artışı rekorunu getirdi.

PİYASA DEĞERİ 4 TRİLYON DOLARA YAKIN

ABD borsalarının kapanışının ardından devam eden gece işlemlerinde Nvidia hisselerinde sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Seans sonrası işlemlerde yüzde 0,59 düşüşle 164,07 dolara gerileyen hisseler, kapanış fiyatına kıyasla 0,98 dolar değer kaybetti.

Bu seviyede şirketin piyasa değeri yaklaşık 3,96 trilyon dolar olarak hesaplanırken Nvidia, yaşanan kısmi düşüşe rağmen 4 trilyon dolar sınırına yakın kalmayı sürdürdü.

Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre, Nvidia'nın pazartesi günü kaydettiği yaklaşık 952 milyar dolarlık piyasa değeri kazancı, ABD şirketlerinde daha önce görülen en yüksek günlük kazanç rekorunun iki katından fazlasına ulaştı.

Gün içerisinde 156,93 ile 171,50 dolar bandında işlem gören Nvidia hisselerinde işlem hacmi 776,2 milyon adede yükseldi. Söz konusu hacim, şirketin 170,5 milyon adetlik günlük ortalama işlem hacminin dört katından fazlasına denk geldi.

Kaydedilen bu tarihi yükselişe rağmen Nvidia hisseleri, ekim ayı başındaki seviyelerinin altında kalmaya devam etti.