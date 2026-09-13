31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 6,2 oy alarak üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı 63 belediyeden 34’ü AKP’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetteki hocası Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın belediyelerinin yarısından fazlasını transfer etti.

83’E YÜKSELDİ

YRP’nin Konya’da kazandığı 6 belediyenin tamamı AKP’ye geçti ve Necmettin Erbakan’ın da milletvekili seçilip siyaset yaptığı Konya’da oğlu Fatih Erbakan’ın belediyesi kalmadı. Yerel seçimlerin ardından başka partilerden ve bağımsızlardan AKP’ye geçen belediye başkanı sayısı 83’e yükseldi. Son olarak da Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser CHP’den, Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ise Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak AKP’ye katıldı.