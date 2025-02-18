Elazığ'ın Sivrice İlçe Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi'nden kazanan Ebubekir Irmak, AKP'ye katılma kararı aldı.
Bu hamlenin ardından Yeniden Refah Partisi'den açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.
"PARTİMİZİN İLKELERİNE AYKIRI"
Konuya ilişkin Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partimizin ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."