Genel seçimin ardından 1'i büyükşehir iki il belediyesi kazanarak büyük çıkış yakalayan Yeniden Refah Partisi (YRP), siyasi deprem yaşıyor.
YRP'nin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde kazandığı belediyelerin birçoğu, aradan geçen iki yıla yakın sürede bunların birçoğunu kaybetti.
Bu illerden biri de Konya oldu; parti, Konya'da kazandığı altı ilçe belediyesinin tamamını AKP'ye kaptırdı.
AKP'ye geçen ilçe başkanlıkları şöyle:
- Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz
- Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
- Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan
- Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç
- Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan
- Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın