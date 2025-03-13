Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, ihaleye fesat karıştırmak suçundan ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atadı. Resmi açıklama sonrası il teşkilat karıştı ve istifalar peş peşe geldi. YRP'li Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ında partiden istifa edeceği öne sürüldü.

İLÇE TEŞKİLATI VE MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Çumra İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamı istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Saygıdeğer Çumralı hemşehrilerimiz. Desteklerinizle geldiğimiz bu noktada sizlere yaraşır bir şekilde dimdik ayakta durduk ve duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. Bu duruşumuzun bir gösterisi olarak; geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı temayül yoklaması yapılmıştır. Bugün gelinen aşamada herhangi bir teşkilatta yeri olmayan, görmediğimiz, tanımadığımız ve geçen seçim sürecinde hiçbir yerde bulunmayan bir kişinin il başkanı olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Parti içi demokrasi, temayül, bilinen gelenek ve Milli görüş ruhuna uygun olmayan bu atamaya karşı tepkilerimizi Genel Merkeze giderek dile getirmiş olsakta bu yanlıştan dönülmemiştir.Bizi buralara layık gören Çumra halkımıza yaraşır bir şekilde dik duruşumuzu buradada sergileyerek tepeden atama bir başkanı kabul etmediğimizden dolayı Yeniden Refah Partisi Çumra İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyeleri olarak Yeniden Refah Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız. Çumra’nın evlatları olarak seçim öncesi ve seçim sonrası verilen sözlerin arkasında durarak hiçbir partiye bağlı kalmadan bağımsız bir şekilde Çumra'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

BELEDİYE BAŞKANININ DA İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ

YRP'li Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın da partisinden istifa edeceği ve yoluna bağımsız devam edeceği iddia edildi.