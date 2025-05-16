Yeniden Refah Partisi’nin Konya teşkilatında sular durulmuyor. Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerinde YRP’den Saraönü Belediye meclis Üyesi seçilen Mustafa Derinsu, Emre Genç, Şükrü Büyükyılmaz, Mehmet Ateş ve Mehmet Günay partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ortak bir yazılı açıklama yayımlayan belediye meclis üyeleri şimdilik yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini ifade etti. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarayönü için Kurşunlu’dan Boyalıya kadar 1088 kilometre karelik alanda 26 mahallemiz için hizmet köprüsü kurmak ve hizmet sancağını zirveye taşımak adına Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyoruz. Görevimize şimdilik bağımsız olarak devam edip bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla birlikte istişare ederek yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Kararımızın başta Sarayönü ilçemiz olmak üzere hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

AKP’YE KATILMALARI BEKLENİYOR

İstifa eden belediye meclis üyelerinin önümüzdeki günlerde AKP’ye geçmeleri bekleniyor.

YRP KONYA’DA 6 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde YRP’den belediye başkanı seçilen Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz partilerinden istifa ederek AKP’ye geçmişti. YRP’li Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da partilerinden istifa ederek yollarına bağımsız olarak devam etme kararı almıştı.

ELİNDEKİ BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ

İstifaların ardından 31 Mart yerel seçimlerinde YRP, Konya’da kazandığı bütün belediyeleri kaybetmiş oldu.