Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in, parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılık aşamasına geldiği belirtildi.

Konuya ilişkin gelişmeleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan gazeteci Sinan Burhan, Doğan Bekin'in Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan beklediği özrün henüz gelmediğini ve Bekin'in bu konuda 24 saatlik kesin bir takvim belirlediğini aktardı. Burhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Erbakan Hoca hakkında kaleme aldığı yazılara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kılıç’tan özür dilemesini istedi. Henüz bir özür gelmediğini belirten Bekin, yarına kadar son süreyi verdi. Bekin, Suat Kılıç özür dilemediği takdirde yarın Yeniden Refah Partisi’nden istifa edecek."

İŞTE GERİLİMİN PERDE ARKASI

Partiyi istifa noktasına getiren sürecin fitili, Doğan Bekin'in geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ateşlenmişti.

Bekin, söz konusu toplantıda parti içi mekanizmalarda konuyu gündeme getirdiğini belirterek, Başkanlık Divanı Toplantısı'nda Suat Kılıç'ın kaleme aldığı "Son Ispartalı" isimli kitabı masaya yatırdığını ifade etmişti. Kitapta yer alan "28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir" cümlesini kamuoyu önünde okuyan Bekin, bu ifadeler nedeniyle Kılıç'ın camiadan ve Erbakan ailesinden özür dilemesi gerektiğini savunmuştu.

TALEP SONRASI PARTİ GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Kitaptaki satırlar üzerinden başlayan tartışmada Suat Kılıç'ın görevinden ayrılmaması ve özür açıklaması yapmaması üzerine parti içindeki tansiyon daha da yükselmişti.

Yaşanan süreçte Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Suat Kılıç'tan yana tavır alarak Doğan Bekin'in parti yönetimindeki görevlerinden ayrılmasını talep etmesi üzerine Bekin, YRP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Parti içi görevlerini bırakan Bekin'in, belirlediği 24 saatlik sürenin dolmasının ardından milletvekilliği sıfatıyla parti üyeliğini de sonlandırıp sonlandırmayacağı siyasi kulislerde merakla bekleniyor.