Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Özkut Özdemir, ekonomik sıkıntılar, çiftçinin yaşadığı zorluklar, engelli bireylerin görmezden gelinmesi ve adaletsiz vergi politikaları gibi pek çok sorunu gündeme taşıyarak, çözümün üretim ve adalet merkezli yeni bir yönetim anlayışıyla mümkün olacağını vurguladı. Özdemir; "Bu çarpık düzeni değiştireceğiz. Bizler inandık, milletimiz de inansın" dedi.

Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamalarıyla başta ekonomi olmak üzere hükümetin politikalarına sert eleştiriler yöneltmeyi sürdürüyor.

İl Başkanı Özkut Özdemir, yaptığı toplantıda, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek başladığı açıklamasında Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak tarihi bir darboğazdan geçtiğini vurgulayarak “Her geçen gün bu darboğaz bir çöküşe dönüşüyor” dedi.

"ASGARI ÜCRETLİYE ARA ZAM YOK DİYENLER, FAİZE TRİLYONLAR HARCIYOR"

Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanı Özkut Özdemir, milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı yaşadığını, pazardan yarım kilo meyve alamadığını belirterek, hükümetin “asgari ücrete ve emekliye ara zam yok” açıklamalarına da sert tepki gösterdi. “Milletin maaşı enflasyon karşısında buharlaştı. Hangi dengeden, hangi istikrardan söz ediyorsunuz?” diyerek, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

VERGİ ELEŞTİRİSİ: “MİLLET SADECE VERGİ ÖDEMEK İÇİN Mİ YAŞIYOR?”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi denetimleriyle ilgili açıklamalarını da gündeme taşıyan Özdemir, “Sebze meyve kamyonuna müfettiş yollamakla kalkınma olmaz. Hırsız patronları görmezden gelip, pazarcıya yüklenmek adalet değil. Vergi denetimleri halka yapıldığı kadar hatta daha fazla 'harami düzene' yapılmalıdır. İsraf, şatafat ve rant ekonomisine son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ BİTİK"

Tarım sektöründe yaşanan sorunlara da dikkat çeken Başkan Özdemir, gübre ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçinin üretimden vazgeçtiğini belirtti. “Türkiye gıda güvenliğini kaybediyor. Kendi topraklarında üretemeyen bir ülke kalkınamaz” diyen Özdemir, Yeniden Refah Partisi iktidarında üreticinin baş tacı edileceğini, faize giden kaynağın tarlaya, traktöre ve gübreye aktarılacağını söyledi.

Özkut açıklamasında engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara da geniş yer verildi. “Engelli kardeşlerimiz açlık sınırının altında maaş alıyor, kamuda kota ihlalleri sürüyor” diyen Özdemir, Yeniden Refah Partisi’nin engelli bireyler için hazırladığı yasa tekliflerinin TBMM gündemine alınması çağrısında bulundu. Engelli aylıklarının artırılması ve kamu alımlarında engelli kotasının %6’ya çıkarılması taleplerini yineledi.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN ADALET VE ÜRETİMDİR"

Toplantının sonunda Özkut Özdemir, Yeniden Refah Partisi’nin hedefinin süslü projeler değil, adaletli bir düzen kurmak olduğunu vurguladı ve “Türkiye’nin ihtiyacı Yeniden Refah’tır. Biz bu milletin kaynaklarını %1’lik zümre için değil, %99’un refahı için kullanacağız” sözleriyle iktidar hedeflerini dile getirdi.