Sporcu ve eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfade ve test verdikten sonra serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sonucun hatalı olduğunu belirten ünlü isim özel bir kuruluşta tekrardan test yaptırdı. Test sonucunu yayınlayan Kılıçcı, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şubat ayında geçekleşen operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve Adem Kılıçcı işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçcı, ifadesinde geçen 'Bir defaya mahsus kullandım' sözlerini kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda yanlış bilgilerin yayılmaması için bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hayatımda hiç görmediğim bazı maddelerle ilgili iddialar ortaya atıldı ve bunlar gerçekmiş gibi yayıldı. Gerçek bilgilere doğru gazeteciler ve güvenilir kaynaklar üzerinden ulaşılabilir. İfademde de belirttiğim gibi diğer iddiaların tamamı doğru değildir. Tam teşekküllü bir hastanede yapılacak testlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım. Sürecin sonunda yeniden konuşacağız.”

YENİDEN TEST VEREN ADEM'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Adem şu sözleri söyledi: "Savcılık ifademde ben bir kereye mahsus kullandım demedim. Daha bana tebliğ edilmeyen şeyleri sosyal medyadan görüyorum. 34 yaşında sporu aktif olarak bıraktım. Spor kariyerim boyunca normal sigara dahil kullanmayan biriydim. Yarışmaları bırakınca boşluğa düşüp, ben de her sporcu gibi zaman zaman kötü günler yaşadım ve hatalar yaptım dedim. Hiçbir zaman insanları kendi yaptığım hatalara sürüklemedim ve zarar verdiysem kendime verdim. Her seferinde ders çıkarıp doğru yolu buldum. Uykusuzluk ve stresten dolayı dönem dönem esrar kullandım. Tam bıraktım güzel bir yarışma formatı planlarken bir kardeşimi kaybettim ve bahsettiğim yasaklı maddeyi kullandım dedim. Ben rahmetliyi alet etmedim de belli ki siz alet etmeye çalışıyorsunuz.. Asıl size yazıklar olsun ve asıl siz kimsiniz..? Onun adını ağzınıza alıyorsunuz? Ben onunla 20 yıldan fazla zaman geçirdim. Beraber ağladık beraber güldük, beraber büyüdük beraber öldük.."

''SİZİ ASLA AFFETMEYECEĞİM''

Açıklamalarına devam eden Adem'in sözleri:

"Sizi asla ve asla affetmeyeceğim. Benden uzak Allah'a yakın olun.. Benim size değil kötü düşmanlara ihtiyacım varmış. Süreçte değil yolun sonunda yaptıklarımla ve yapacaklarımla görüşeceğiz.."

YENİDEN TEST YAPTIRDI

Adem Kılıçcı açıklamasının ardından yeniden test verdiğini duyurdu. Ünlü isim açıklamasında "Yaklaşık yarım saat önce saç, idrar ve kan testleri verdim. Sonuçları göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı" dedi.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Adem Kılıççı, özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdığını söyledi. Yaptırdığı yeni testlerin sonucu negatif çıkan Kılıçcı, Instagram'dan yayımladığı paylaşımda şu sözlerle ateş püskürdü: "Bir takım insanların fanları laboratuvarın sayfasına ‘Sizi CiMER’e şikayet edeceğiz.’ diye yazıyorlarmış. Bakın, leş kargaları sizi mutlu etmeyeceğim!

Yalan haber hızlı yayılır. Doğru haber topaldır ama er ya da geç gideceği yere varır. Yanda kan ve idrar testlerim ve yapan kurum yazıyor. Her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum bakalım ne kadar yayılacak.. Ayrıca bu açıklamayı yapmaktan bile hicap duyuyorum. Bana bu haberi yaptıran sahte habercilere yazıklar olsun. Adalete hukuka inancı tam olan bir sporcu olarak hukuksal mücadelemi sonuna kadar vereceğim.