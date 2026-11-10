Almanya'nın batısında bulunan Laah Yanardağı, bilim insanlarının tespit ettiği yeni bulgularla yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar sönmüş olduğu düşünülen yanardağda gaz çıkışları ve yer altı hareketliliği kaydedilirken, olası büyük bir patlamanın Avrupa'nın geniş bir bölümünü etkileyebileceği belirtildi.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, Andernach kenti yakınlarında bulunan Laah Yanardağı, son patlamasını yaklaşık 13 bin yıl önce gerçekleştirdi. O dönemde atmosfere onlarca kilometreküp kül ve ponza taşı yayıldı. Volkanik maddeler İskandinavya'dan İtalya'ya kadar geniş bir alana ulaştı.

Patlamanın en fazla etkilediği bölgelerden biri Ren Nehri Vadisi oldu. Bazı noktalarda volkanik tortuların kalınlığı 7 metreye ulaştı. Küllerin nehir yatağını kapatması büyük sellere neden oldu. Daha sonra volkanik koninin çökmesiyle oluşan kaldera suyla dolarak bugünkü Laah Gölü'nü meydana getirdi.

YANARDAĞDA HAREKETLİLİK BELİRTİLERİ

Araştırmacılar, gölün güneydoğu kıyısına yakın bir noktada göl tabanından karbondioksit kabarcıklarının yükseldiğini belirledi. Bölgede düzenli olarak düşük ve orta şiddette depremler de kaydedildi.

Bilim insanları ayrıca yerin 10 ila 40 kilometre derinliğinde bir dizi mikrodeprem tespit etti. Deprem merkezlerinin zamanla yüzeye yaklaşması, magmanın yukarı doğru hareket ediyor olabileceğine işaret etti.

PATLAMA AVRUPA'YI ETKİLEYEBİLİR

Olası büyük bir patlamada Almanya'nın Koblenz ve Bonn kentlerinin en fazla risk altındaki yerleşimler arasında bulunabileceği belirtildi. Patlamanın etkilerinin Orta Avrupa'nın geneline yayılabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir senaryoda atmosfere yayılan külün sıcaklıkları düşürmesi, asit yağmurlarının oluşması, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi ve tarımsal üretimin zarar görmesi beklenen sonuçlar arasında sıralandı.