Hakkari’de görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan eski Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 20 Kasım 2024 tarihinde Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütü yönetme” suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

KARAR BOZULDU, YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Akış’ın avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yargılama sürecinde usule aykırılıklar bulunduğu, savunma hakkının yeterince sağlanmadığı ve siyasi parti faaliyetlerinin örgütsel faaliyet kapsamında ele alındığı gerekçeleriyle verilen kararı bozdu. Dosya yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye iade edildi.

SEGBİS İLE KATILDI

Bozma kararının ardından dava bugün yeniden görüldü. Tutuklu bulunan Mehmet Sıddık Akış, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, parti yöneticileri, Akış’ın yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

‘BEN MAĞDUR EDİLDİM’

Mahkemede söz alan Akış, gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, “16 yıl önce gizli tanığın söylediği şey bugün gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce gizli tanık olup sonrasında açık olarak beyanda bulunan tanık ile mahkemeniz huzurunda dinlenen açık tanıkların tamamı hakkımdaki ve diğer sanıklar hakkındaki beyanlarından vazgeçmiştir. Ben mağdur edildim. Belediye başkanı olmasaydım şu anda dışarıda olacaktım. Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Bu halk beni partimin her kademesinde seçti. Benim kongre ve yürüyüş yapmam siyasi parti faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

AYNI CEZAYA ÇARPTIRILDI

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, Akış hakkında aynı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluğunun sürmesine hükmetti. Ayrıca davada yargılanan 6 sanık 8 yıl 9 ay, 3 sanık ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.