Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Duruşmada bugün tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların avukatları savunmasını tamamladı.

'BU DURUMU KABUL ETMİYORUZ'

Tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı birleşen dosya yönünden katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. 'Aleyhe hususları kabul etmiyoruz' diyen avukat, “Sümeyye Nur Taşçı ile ilgili verilmiş bir sulh ceza kararı yoktur. Dosya kapsamında tek somut delil olarak kabul edilen ve yasa dışı şekilde ele geçirilen tape kayıtları yüzünden tutukludur. Bu durumu kabul etmiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini istiyoruz" dedi.

Tuğçe Toptemel avukatı ise “Müvekkilimin varsa bir suçu ceza alsın ama dosya kapsamında görünüyor ki böyle bir durum yok. Tuğçe Toptemel'in diğer sanıklarla bağlantısı da yok. Ayrıca müvekkilim 'Opera' bebeğin yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Tutukluluk yerine adlı kontrol tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan yargılanan Mustafa Kemal Zengin'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Öte yandan tanık sıfatıyla dinlenen Şenay Çalıkoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Alev Aksu ve Serenay Şenkalay hakkında tutuklama emrinin devamına karar verilirken bazı sanıkların cep telefonlarının iade talebi reddedildi. Tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, İbrahim Oktay, Hilal Vatansever, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak'ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Tıbbi Sekreter Aslı Alemdağ, Tıbbi Sekreter Gözde Polat, Doktor Bener Mansuroğlu, Hemşire Fehmi Alperen, Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, Sağlık memuru Remzi Karaca, Tıbbi Sekreter Müberra Palabıyık, Hemşire Deniz Korkmaz, TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş ve Tıbbi Sekreter Senanur Ünlü'nün tahliyesine karar verdi.

Tahliye olan sanıklar hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Geri kalan 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken duruşma 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

'ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK'

Gözde Polat'ın avukatı Elif Asena Macit, tahliye kararı sonrası, “Türk adaletin tecelli ettiği bir nisan günüdür bugün. Gözde Polat suçsuzdur savunmalarımızın nihai sonucudur. Alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahattır. Bu süreçte hem müvekkil hem bir kız kardeşti benim için. Akşam Silivri cezaevinden kendisini almaya gideceğim. Çok sevinçliyizö dedi.