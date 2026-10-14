İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada iki doktor tahliye edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FIRAT SARI SAVUNMA YAPTI

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada sanıkların ve avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı. Tutuklu sanık Fırat Sarı, bugüne kadar söylediklerinin hiçbirinin yalanlanmadığını, aksine doğrulandığını öne sürdü.

Bebek ölümlerinin olmadığını ve hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını iddia eden Sarı, tüm ifadelerinde Türkiye'de iyi bir sağlık sistemi olduğunu söylediklerini savundu.

Sarı, Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin tamamında yenidoğan uzmanı bulunduğunu, bu uzmanların tanık olarak dahi dinlenmediğini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında hiçbir kamu hastanesine ilişkin kusur bulunmadığını iddia eden Sarı, bebeklere otopsi yapılmasını istediğini belirtti.

Sarı'nın avukatı Aydın Mantar ise müvekkilinin çok uzun süredir hücrede kaldığını belirterek sanıkların bebekleri ve işlerini seven insanlar olduğunu söyledi. Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

SONRAKİ CELSELER CEZAEVİ KAMPÜSÜNDE

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği iki saatlik aranın ardından ara kararını açıkladı. İki doktorun tahliyesine hükmeden heyet, bundan sonraki celselerin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda yapılmasına karar verdi. Duruşma 26 Ocak'a ertelendi.