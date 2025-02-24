İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25’i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Tutuklu sanıklardan Tuğçe Toptemel'in avukatı, Kurtlar Vadisi dizisinden bir replikle savunma yaparak, " Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz" dedi. Duruşmaya saat 12.00 sıralarında ara kararın açıklanması için 2 saat ara verildi.

İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Tutuklu sanık İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısının 46 olduğu davanın üçüncü duruşması sanık avukatların beyanlarının alınmasıyla başladı.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Davanın üçüncü duruşmasına suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen’in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısı 46 oldu. Duruşma saat 10.50 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı.

'SORUŞTURMA AŞAMASI BAŞARISIZ VE EKSİK YÜRÜTÜLDÜ'

Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma aşaması başarısız ve eksik yürütüldü" dedi.

'HERKES BİZE BOMBAYI YUTUN VE PATLAYIN DİYOR'

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz." dedi. Avukat sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜVEKKİLİMİ KOÇBAŞI OLARAK KULLANDILAR"

-Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes 'Suçu yoksa neden bu olayda adı geçti.' diye düşündü. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi.

-Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü; bu yapılmadı. Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe’ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi, başka kişilerden de bahsediyor.

-Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara 'Biz Tuğçe’yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin' diyecekti"

Duruşmaya sanık Tuğçe Toptemel’in avukatının savunmasının ardından ara kararın açıklanması için saat 12.00 sıralarında 2 saat ara verildi.