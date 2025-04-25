İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın başlamasına neden olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya üzerinden tehdit mesajı aldı.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINA KOYMAYIN"

Savcı Engin kendisine yönelik, "Her kahramanın bir sonu olur. Genelde acı olur. Bekleyip göreceğiz" şeklindeki tehdidi alıntılayarak, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardına koymayın" yanıtını verdi.

İşte o mesaj: