Türkiye’yi sarsan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen ve faaliyetleri durdurulduktan sonra yönetimi devlete geçen hastaneler için tasfiye ve satış süreci başladı. TMSF, "Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerini birlikte uygulayarak satışa sunduğunu ilan etti. Resmi Gazete’de yer alan ihale ilanına göre, dev sağlık tesisinin başlangıç bedeli yarım milyar lirayı aştı.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Satışa konu olan Özel Birinci Hastanesi, bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarla bebek ölümlerine yol açan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasının merkezindeki kurumlardan biriydi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen ve kapısına kilit vurulan hastanenin yönetimi, adli süreçler kapsamında TMSF kayyumuna devredilmişti.

İHALEYE KATILIM İÇİN MİLYONLUK TEMİNAT ŞARTI

Yayımlanan resmi ilana göre, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 546 milyon 500 bin TL oldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 54 milyon 650 bin TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. Teklif sahipleri, hazırlayacakları kapalı ve üzeri imzalı zarfları 28 Temmuz saat 16.00’ya kadar ihale komisyonuna teslim etmekle yükümlü olacak.

Söz konusu ihale sürecinin ikinci aşaması olan açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkez binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından en yüksek teklifleri veren katılımcılar arasında yapılacak açık artırma sonucunda, skandalla anılan hastanenin yeni sahibi ve işletmecisi belirlenmiş olacak.