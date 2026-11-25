Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, İstanbul'da bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine ilişkin iddiaların araştırıldığı ve kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen soruşturmanın savcılığını yürütmüştü.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEKİ BEBEK ÖLÜMLERİ

Soruşturma dosyasında, yenidoğan servislerinde yaşanan bebek ölümleri ve hastaneler aracılığıyla haksız kazanç elde edildiği iddiaları incelendi. Kapsamlı soruşturma sonucunda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı ve hazırlanan iddianameyle dava süreci başladı.

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Engin, 2024 yılında soruşturmayı yürüttüğü dönemde makamında yaşanan tehdit olayıyla da gündeme gelmişti. Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı ziyaret ederek dosyada tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için baskı kurmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Engin'in şikâyeti üzerine başlatılan adli süreçte savcının tehdit edildiği, aracının takip edildiği ve ikametinin gözetlendiği yönündeki iddialar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

Olayla bağlantılı 13 kişi hakkında dava açıldı. Şubat 2026'da sonuçlanan yargılamada Mustafa Kemal Zengin'e 5 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bazı sanıklar beraat etti. Eylül 2026'da istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun buldu.

HSK KARARNAMESİYLE GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSK Birinci Dairesinin yayımladığı 2026 Yılı Güz Kararnamesi, yargı teşkilatında geniş kapsamlı görev değişikliklerini beraberinde getirdi. Kararname kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri yeniden düzenlendi.

Toplam 957 yargı mensubunu kapsayan atamalar arasında Yavuz Engin'in Van Cumhuriyet Savcılığına görevlendirilmesi de yer aldı.