Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların talepleri alındı.
Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı Mesut Yıldırım, müvekkilinin eyleminin sadece maddi menfaatle hasta yönlendirme olduğunun ortaya çıktığını, örgüt bağlantısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu dolandırıcılığını kabul etmediklerini ifade ederek, tahliye talebinde bulunduklarını söyledi.
Tuğçe Toptemel'in avukatı Mustafa Gür de müvekkilinin hukuka aykırı şekilde bir yıldır tutuklu olduğunu, delil karartma şüphesi bulunmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 1 saat ara verdi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu hemşireler Hüseyin Günerhan, Mehtap Sayar ve Nigar Kubilay'ın tahliyesini kararlaştırdı.
Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetti.
Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 16 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.