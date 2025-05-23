Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken, sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluğuyla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazandı.



RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünen Galatasaray, Valilikten aldığı izinle bu yılki şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirecek.



25 Mayıs'ta yapılacak programa çok sayıda ünlü şarkıcı katılım gösterirken, dünyaca ünlü Dua Lipa'nın da programa katılması için görüşmeler yürütüldüğü öğrenildi.

KONSER İÇİN 3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ



Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, pazar günü yapılacak organizasyon için sarı-kırmızılı ekipten 3,5 milyon dolar talep etti. Söz konusu rakamın yüksek olması nedeniyle herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların ağırlıklı olduğu bir organizasyonda karar kıldı.



KUTLAMALARDA KİM SAHNE ALACAK?



Galatasaray'ın Yenikapı'da yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar şu şekilde:

- Kenan Doğulu

- Block3

- Gökhan Kırdar

- Aydilge

- Emircan İğrek

- Güliz Ayla

- Enbe Orkestrası

- Ebru Yaşar

- Gripin

- Atiye

- Betül Demir

- Coşkun Sabah

- Altay