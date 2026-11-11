Mühendislik ekipleri, yapının aerodinamik sürtünmesini düşürmek ve rüzgar güvenliğini artırmak amacıyla yaya kaldırımlarındaki mevcut korkulukları daha ince dikey çıtalarla değiştirdi. Rüzgar direncini düşürme hedefi teknik olarak başarıya ulaşsa da çıtaların rüzgar akışındaki akustik titreşimleri hesaba katılmadı.

SAATTE 60 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGAR TİZ BİR SES ÇIKARDI

Bölgede saatte yaklaşık 60 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarların ince korkuluk çıtalarının arasından geçmesiyle birlikte, sistem mekanik olarak bir üflemeli çalgı gibi çalıştı. Titreşen metal yüzeyler nedeniyle kilometrelerce uzaktan duyulabilen tiz ve metalik bir uğultu tüm körfeze yayıldı.

ŞEHİR SAKİNLERİNDEN YOĞUN ŞİKAYET GELDİ

Köprüden yükselen ve aralıksız devam eden sesin yerleşim yerlerinde yankılanması üzerine çevre sakinleri resmi makamlara çok sayıda şikayette bulundu. Gürültü kirliliğinin artması ve günlük yaşamı etkilemesi üzerine köprü yönetimi teknik heyeti yeniden göreve çağırdı.

Yapılan akustik incelemelerin ardından mühendisler, çıtalar arasındaki rüzgar akışını düzenlemek ve titreşimi kesmek amacıyla ses dalgalarını yutan özel kauçuk klipsler geliştirdi. Çıtaların arasına monte edilen bu parçalar sayesinde metalik uğultu mekanik olarak sonlandırıldı.