Yapımı 15 milyon dolar tutan ve Başkan'ın gurur kaynağına dönüşen havuzun altındaki aynalı kalay, parça parça kopmaya başladı.

Havuzun bakımını yapan görevlilerin soyulmayı durdurmak için harekete geçtiği ve alg sebebiyle gerçekleşen soyulmayı durdurmak için suya kimyasal döktükleri görüntülendi.

Ancak kalayın su yüzüne çıkması durdurulamadı. Vatandaş, kalay parçalarını havuzdan elleriyle topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesi Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'de bulunan Lincoln Anıtı Aynalı Havuzu'na kasıtlı olarak hedef alındığını iddia etti.

Herhangi bir kanıt sunmadan iddialarda bulunan Trump, havuzdaki alg sorununun yüzde 75 oranında giderildiğini, hasar gören alanın küçük bir bölge olduğunu ve önümüzdeki hafta başında tamamen tamir edileceğini duyurdu.

BÜTÇEYİ DE AŞMIŞ

Yenileme Maliyeti ve Soruşturma Süreci Ulusal Park alanındaki çimlere kazınan sayıların, bir haftadan uzun süre önce ilk tespit edildiği döneme göre daha belirgin hale geldiğini gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, daha önce çimlerin tahrip edilmesini "akıl dışı bir vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Diğer yandan, Trump'ın talimatıyla yürütülen Yansıma Havuzu yenileme projesinin maliyetindeki artış dikkat çekti.

İlk etapta 1,8 milyon dolar olarak öngörülen bütçenin, İçişleri Bakanlığı'nın Atlantic Industrial Coatings şirketine verdiği sözleşme özetine göre 14,7 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

İkinci döneminin odak noktalarından biri olan Washington DC'yi güzelleştirme projelerine vurgu yapan Trump, havuzu daha önce onarmadıkları gerekçesiyle Demokratları da eleştirdi.

HAVUZ BAŞINDAKİ GİZEMLİ SAYILAR

Başkan Trump, soyulmanın havuza yapılmış bir saldırı sonucu gerçekleştiğine emin. Bunun sebebi ise, çime çizilmiş yazılar. Havuzda meydana gelen hasarı, günler önce Ulusal Park alanındaki çimlerin üzerine gizemli bir şekilde "8647" sayısının kazınması olayıyla ilişkilendirdi.

Havuzun iç yüzeyine zarar vermek için Ulusal Park alanındakine benzer kimyasalların kullanılmış olabileceğini öne süren Trump, yapılan çalışmaları karalamak amacıyla bu tür eylemlere girişildiğini savundu.

Argo dilinde "86" ifadesi bir şeyi ortadan kaldırmak veya çöpe atmak anlamına gelirken, "47" sayısı şu anki 47. ABD Başkanı olan Trump'ı temsil ediyor.

Söz konusu ifadenin son dönemde Trump muhalefeti tarafından bir mesaj olarak kullanılıyor.