Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 53 ve 61. dakikalarda Dia Saba ve 70. dakikada Gökhan Gül kaydetti. 3 GOL İPTAL EDİLDİ Erzurumspor'un 2. dakikada Fernando Andrade ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Amed Sportif'in ise 21. dakikada Dia Saba ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Erzurumspor'un 68. dakikadaki golü yine, öncesinde kaleciye faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Amed Sportif, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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