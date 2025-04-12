İnigltere Championship maçında Sheffield United, 1-0 öne geçtiği mücadelenin 81 ve 88. dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle Plymouth'a 2-1 mağlup oldu.
Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, mağlubiyet sonrası rakip futbolcuların üzerine yürümesi maça damga vurdu.
TÜNELDE KAVGA ÇIKTI
Home Park'ta Plymouthlu oyuncuların galibiyet gösterilerinin ardından Chris Wilder, Mustapha Bundu ve Darko Gyabi'nin üzerine hararetli şekilde yürüdü. Oyuncularla laf dalaşına giren Sheffield United'ın teknik direktörüne sözlü karşılık geldi.
Yaşananların ardından tünelde kavga çıktı ve ortalık karıştı. Bir dizi oyuncu daha sonra tünelden aşağı inerken gerginliğe devam edince güvenlikler olaya müdahale ederek gerginliği yatıştırdı.