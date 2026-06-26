2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın performansı kadar milli futbolcuların açıklamaları da turnuva hikayesine damga vurdu. İlk maçta Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Merih Demiral'ın "Ülkemizde kötü günler abartılıyor" şeklindeki sözleri de en çok tepki çeken açıklamalardan olmuş ve çok konuşulmuştu.

"MİLLETİMİZİN HAKKIDIR"

ABD maçında süre almayan milli stoper, veda ettiğimiz turnuvanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Demiral'ın açıklaması şöyle:

"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamak da eleştirmek de milletimizin hakkıdır. Çünkü biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak hayallerimizin çok uzağında, hepimizi derinden üzen bir turnuva geçirdik. Yaşattığımız hayal kırıklığı için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.

"SORUMLULUĞUNU ALIYORUZ"

Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ama bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve sorumluluğunu alıyoruz. 7’den 70’e hepinizi üzdüğümüzün, hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Bu formaya ve bu bayrağa layık olabilmek için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz."