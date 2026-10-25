Yeni Parti ile yaşadığı isim tartışması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. İki isim arasında bir saati aşkın süren görüşmenin yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ziyareti Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bugün Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettik. Adil ve tutuksuz yargılanma ile masumiyet karinesi ilkelerine verdiğimiz önemi bir kere daha vurguladık. Bir saati aşkın görüşmemiz yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleşti."