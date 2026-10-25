Yeni Parti ile yaşadığı isim tartışması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini açıkladı. İki isim arasında bir saati aşkın süren görüşmenin yapıcı ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

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Ziyareti Öztürk Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu  bugün Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettik. Adil ve tutuksuz  yargılanma ile masumiyet karinesi ilkelerine  verdiğimiz önemi  bir kere daha vurguladık. Bir saati aşkın  görüşmemiz yapıcı ve nezaket çerçevesinde  gerçekleşti."