CHP’nin butlan yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK ) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yenilik Partisiyle ilgili iddialara da cevap verdi.

‘CHP YENİLİK PARTİSİYLE GÖRÜŞME İÇİNDE DEĞİLDİR’

Sarı, CHP ile Yenilik Partisi’nin görüştüğü yönündeki iddialara yönelik olarak, "Biz bu iddiaları hayretle takip ediyoruz. Yani şimdi sayın basın mensuplarının kulislerden elde ettikleri bilgiler, bunlarla ilgili değerlendirmeler; bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak teyit edilmemiş ve hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan, hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri de kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. CHP'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir. Hele ki bugün konuştuğumuz konularla ilgili hiç değildir. Böyle bir toplantı tamamen hayal ürünü bir toplantıdır" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'A İTİRAZ ETTİLER

Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na YENİ Parti'nin ismine yönelik itirazda bulundu.

'TOPLUM TARAFINDAN BENZER ANLAMLARDA KULLANILIYOR'

Yenilik Partisi adına Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık'ın imzasıyla yapılan başvuruda, "Yeni", "Yenilik" ve "Yenilikçi" ifadelerinin toplum tarafından benzer anlamlarda kullanıldığı belirtildi. Bu nedenle iki siyasi partinin isimlerinin seçmenler açısından karışıklığa yol açabileceği savunuldu.

'YENİLİK PARTİSİYLE CHP GÖRÜŞÜYOR' İDDİASI

İtiraz sonrası Yargıtay tarafından YENİ Parti'ye 'isim değişikliği' yönünde tebligat yapılırken CHP’nin Yenilik Partisi ile görüştüğü iddia edildi.

'İLTİBAS OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yenilik Partisi’nin isim benzerliği başvurusuna ilişkin, “İltibas olduğunu düşünmüyoruz” diyerek isimlerini koruyacaklarını açıkladı.