Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasındaki isim benzerliğine ilişkin partisinin çalışma ofisinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'MAĞDURİYET YAŞADIK'

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Yılmaz, başsavcılığın da "iltibas" gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunduğunu hatırlattı.

Söz konusu süreç nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını savunan Yılmaz, yaklaşık 5 bin üyenin iki parti arasındaki isim benzerliği nedeniyle karıştırıldığını öne sürdü.

'5 EKİM'E KADAR DEĞERLENDİRME YAPSINLAR'

Olağanüstü toplantının ardından bazı kararlar aldıklarını aktaran Yılmaz, Yeni Parti yönetimine değerlendirme yapmaları için bir haftalık süre tanıdıklarını belirterek, "Bir değerlendirme süreci olsun onlar için. Bir haftalık bir süre. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlilik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 5 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT SORUNLAR AŞILABİLİR'

Birleşme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, iki partinin bir araya gelmesiyle mevcut sorunların aşılabileceğini ifade etti.

Yılmaz, olası bir birleşme durumunda "isim", "yeterlilik" ve "toplumsal muhalefetin birleştirilmesi" başlıklarının yaklaşık 15 gün içerisinde çözülebileceğini savunarak, "Bu konuyu çözersek herkes bize yıldızlı pekiyi verir. Ya kazanacağız hep birlikte ya da hep birlikte kaybedeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.