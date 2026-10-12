Mersin'in Yenişehir ilçesinde, belediye başkanvekilini belirlemek üzere Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.
Meclis Başkanvekili Musa Taş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başkanvekilliği için dört aday yarıştı.
Seçimde CHP'li meclis üyeleri Hülya Günel, Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile AKP'li Abbas Özdiker aday oldu.
İLK 3 TURDA KAZANAN ÇIKMADI
Adayların, ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması ve üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dördüncü tur oylama yapıldı.
Son turda Çağdaş Dutlu 19, Özgür Emire 17 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı; oylama sonucunda Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekili seçildi.
Dutlu, seçimin ardından meclis üyelerine teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yenişehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı hakimlikçe "rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Abdullah Özyiğit, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.