İstanbul Kağıthane’ye bağlı Gürsel Mahallesi’nde sabah saatlerinde yer altından geçen elektrik kablolarında çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

YER ALTI KABLOLARI ALEV ALDI

Edinilen bilgilere göre, saat 07.30 sıralarında sokak altından geçen elektrik kablolarında kısa devre nedeniyle yangın başladı. Yer altından yükselen alevler ve yoğun duman, hemen üstünde park halinde bulunan Mesut K.’ye ait 34 ZH 5670 plakalı otomobile sıçradı.

İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sokakta güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

SANİYELERLE KURTULDU, ARKAMDA PATLAMA OLDU

Dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otomobilinin alevlerden zarar gördüğünü fark eden sürücü Mesut K.'nin hızla direksiyona geçtiği görüldü. Sürücünün gaza basıp aracını bölgeden uzaklaştırdığı sırada yer altında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bu sırada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan bir vatandaş da patlamanın etkisiyle büyük panik yaşayarak geriye doğru kaçıştı.

YANGININ NEDENİ KISA DEVRE

İtfaiye ve elektrik şirketi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yangının yer altı şebekesindeki kısa devreden kaynaklandığı saptandı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından sokak güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.