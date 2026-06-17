Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yer altı tünelleri, yerin yaklaşık 76 metre altında bulunuyor. Sistem, yoğun yağış günlerinde yaklaşık 950 milyon litreyi aşan yağmur suyu ve kanalizasyon karışımını geçici olarak depolayabiliyor. Bu sayede taşkınların doğrudan nehir ve derelere ulaşmasının önüne geçiliyor.

TAŞKINLARI YER ALTINDA TOPLUYOR

Indianapolis'teki eski kanalizasyon altyapısında yağmur suyu ve evsel atıklar aynı boru ağında taşınıyor. Şiddetli yağışlarda ise sistem kapasitesini aşarak taşkınlara neden olabiliyor. DigIndy projesi, bu fazla akışı dev yer altı tünellerine yönlendirerek geçici depolama sağlıyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sistem, her yıl yaklaşık 19 milyar litreye ulaşan kanalizasyon taşkınının nehirlere ulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlandı. Toplanan su daha sonra kontrollü biçimde arıtma tesislerine gönderiliyor. Böylece White River ve Fall Creek havzalarındaki kirliliğin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

PROJE 10 YILDAN UZUN SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TAMAMLANDI

Citizens Energy Group tarafından yürütülen DigIndy projesinin inşaatı 2012 yılında başladı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım kapsamında hayata geçirilen sistemin çeşitli bölümleri yıllar içinde kademeli olarak devreye alınırken, projenin tamamı 2025 yılında tamamlandı. Yetkililer, dev tünel ağının bu yıl itibarıyla tamamen operasyonel hale geldiğini belirtiyor. Şirket verilerine göre sistemin aşamalı olarak devreye alınmasından bu yana yaklaşık 30 milyar litre atık suyun doğrudan su kaynaklarına karışması önlendi.

Kent merkezinin altındaki kaya tabakasına inşa edilen tüneller, yüzeydeki yaşamı minimum düzeyde etkileyerek ek depolama kapasitesi oluşturuyor. Uzmanlar, benzer altyapı sorunları yaşayan birçok eski Amerikan kentinin gelecekte bu tür büyük ölçekli yer altı projelerine yönelmesinin beklendiğini belirtiyor.