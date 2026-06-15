Proje, kamuoyunda sık sık 'dev konveyör bant' olarak anılsa da, son tasarımlarda klasik bir bant yerine otomatik hareket eden yük kapsülleri ve özel taşımacılık koridorları öne çıkıyor. Bu koridorların mevcut otoyolların orta refüjlerinde, kenar şeritlerinde veya yer altındaki tünellerde inşa edilmesi değerlendiriliyor.

GÜNDE 25 BİN KAMYONUN YERİNİ ALABİLİR

Yetkililere göre sistem tam kapasiteye ulaştığında her gün yaklaşık 25 bin kamyonun taşıdığı yük miktarını üstlenebilecek. Böylece uzun mesafeli yük taşımacılığının önemli bir kısmı otomatik hale gelirken, kamyonlar daha çok yerel dağıtım ve son teslimat süreçlerinde kullanılacak.

Japonya'da yaşlanan nüfus ve yeni çalışma süresi düzenlemeleri nedeniyle kamyon şoförü sayısında ciddi düşüş bekleniyor. Hükümet, bu durumun ilerleyen yıllarda lojistik kapasitesinde büyük açık oluşturabileceğini belirtiyor. Autoflow Road'un bu soruna uzun vadeli çözüm sağlaması hedefleniyor.

İLK DENEMELER 2027 VEYA 2028'DE BAŞLAYABİLİR

Mevcut plana göre sistemin küçük ölçekli testlerinin 2027 veya 2028 yılında başlaması öngörülüyor. Tam kapasiteyle çalışacak hattın ise 2030'lu yılların ortalarında devreye alınması hedefleniyor. Yetkililerin değerlendirmelerine göre projenin maliyeti yaklaşık 3,7 trilyon yene (yaklaşık 24-25 milyar dolar) ulaşabilir. Maliyetin büyük bölümünü ise yüklerin taşınacağı özel koridorlar ve tünel altyapısı oluşturuyor.

Yetkililer, sistemin yalnızca iş gücü sorununu hafifletmekle kalmayacağını, aynı zamanda karayollarındaki yoğunluğu azaltarak karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlayacağını düşünüyor. Başarılı olması halinde benzer otomatik yük koridorlarının ülkenin diğer bölgelerine de yayılabileceği ifade ediliyor.