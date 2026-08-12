Bu sıra dışı hikayenin başlangıcı 1970’lerin sonlarına dayanıyor. Jimmy Carter yönetimi, süt üreticilerini desteklemek ve fiyatların düşmesini engellemek amacıyla süt ürünleri alımlarını artırdı. Üretim hızla yükselirken tüketim aynı oranda artmayınca devletin elinde büyük miktarda peynir birikmeye başladı.

FAZLA ÜRETİM DEPOLARI DOLDURDU

Sütün uzun süre saklanmasının zor olması, fazla üretimin önemli bölümünün peynire dönüştürülmesine yol açtı. Devlet alımları devam ettikçe stoklar büyüdü ve peynirlerin saklanması için geniş, serin alanlara ihtiyaç duyuldu. Missouri’deki eski kireç taşı madenleri de bu amaçla kullanılan yerlerden biri haline geldi.

Yer altındaki sabit ve düşük sıcaklık, ürünlerin muhafazasını kolaylaştırırken soğutma ihtiyacını da azaltıyordu. Dev galeriler zamanla gıda depolamaya uygun tesislere dönüştürüldü.

BUGÜN DURUM FARKLI

ABD’de ticari soğuk hava depolarında bulunan peynir miktarı günümüzde yaklaşık 600 bin tonun üzerinde seyrediyor. Ancak bu miktarın tamamı devlete ait olmadığı gibi Missouri’deki tek bir yer altı tesisinde de tutulmuyor. Rakam, ülke genelindeki ticari peynir stokunun toplamını ifade ediyor.

Missouri’de 'peynir mağaraları' olarak ünlenen eski madenler ise günümüzde özel şirketlerin kullandığı büyük lojistik ve depolama merkezlerine dönüşmüş durumda. ABD hükümeti de 1970’ler ve 1980’lerdeki gibi yüz binlerce ton peynir satın alıp burada stoklamıyor.

Bir dönem devletin fazla üretim nedeniyle aldığı peynirlerle gündeme gelen bu yer altı alanları, bugün farklı gıda ürünlerinin saklandığı dev ticari tesisler olarak faaliyetlerini sürdürüyor.