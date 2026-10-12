Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sarawak Chamber, yer altında uzanan devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. 1981 yılında keşfedilen mağara odası, yaklaşık 600 metre uzunluğa sahip. Dünyanın en büyük yer altı mağara odalarından biri olarak kabul edilen yapının büyüklüğü, 40 Boeing 747 uçağının yan yana yerleştirilebileceği bir alanla karşılaştırılıyor. Sarawak Chamber, doğal oluşumuyla dünyanın dikkat çeken mağara sistemleri arasında bulunuyor.

YER ALTINDA 600 METRELİK DEVASA BOŞLUK

Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sarawak Chamber, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki devasa yer altı boşluğuyla öne çıkıyor. Mağara odasının genişliği, dünyanın en büyük doğal yer altı alanlarından biri olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Büyük bir kapalı alan oluşturan yapı, boyutları bakımından diğer mağara odalarından ayrılıyor. Sarawak Chamber'ın büyüklüğü, çok sayıda büyük yolcu uçağının sığabileceği bir alanla karşılaştırılıyor.

40 BOEING 747 UÇAĞI NASIL SIĞABİLİYOR?

Sarawak Chamber'ın büyüklüğünü anlatmak için kullanılan karşılaştırmalardan biri, 40 Boeing 747 yolcu uçağına dayanıyor. Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki mağara odasının geniş yer altı alanı, bu uçakların yan yana yerleştirilmesiyle karşılaştırılıyor. Söz konusu benzetme, mağaranın boyutlarının daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılıyor. Mağara odasının devasa yapısı, yer altında bulunan doğal boşlukların ulaşabildiği büyüklüğü ortaya koyuyor.

DEV MAĞARA ODASI 1981 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Malezya'daki Sarawak Chamber, 1981 yılında gerçekleştirilen keşifle tanındı. Borneo Adası'nda bulunan devasa mağara odasının boyutları, keşfin ardından dikkat çekti. Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki doğal boşluk, dünyanın en büyük yer altı mağara odalarından biri olarak kayıtlara geçti. Yapının büyüklüğü, keşfedildiği tarihten itibaren öne çıkan özelliklerinden biri oldu.

SARAWAK CHAMBER NEREDE BULUNUYOR?

Sarawak Chamber, Güneydoğu Asya'da yer alan Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunuyor. Yer altında uzanan devasa mağara odası, doğal yapısı ve genişliğiyle tanınıyor. Yaklaşık 600 metre uzunluğa sahip olan alan, dünyanın en büyük mağara odalarından biri olarak biliniyor. 1981 yılında keşfedilen yapı, büyüklüğü nedeniyle Boeing 747 yolcu uçaklarıyla yapılan karşılaştırmalarla da anılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MAĞARA ODALARINDAN BİRİ

Sarawak Chamber, yer altındaki doğal boşluklar arasında büyüklüğüyle öne çıkıyor. Yaklaşık 600 metrelik uzunluğu ve geniş iç hacmi, mağara odasının dünyanın en büyükleri arasında gösterilmesini sağlıyor. Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan yapı, 1981 yılındaki keşfinden bu yana devasa boyutlarıyla tanınıyor. Mağaranın büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan 40 Boeing 747 karşılaştırması da yapının dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.