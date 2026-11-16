Bir dönem Avrupa’nın seçkin restoranlarında çalışan Kolombiyalı eski şef Oscar Rosas, uyuşturucu çetesi Los Sayayines tarafından üç yıl boyunca esir tutulduğunu ve bu süreçte korkunç olaylara tanıklık ettiğini ileri sürdü. İngiliz basınına konuşan 61 yaşındaki Rosas, yer altındaki gizli tünellerde insan eti pişirmeye, bu yemekleri yemeye ve organ çıkarmaya zorlandığını anlattı.

“Ya pişirirsin ya da seni yeriz”

New York’ta aşçılık eğitimi alan ve kariyerinin ilk dönemlerinde Avrupa’nın prestijli mutfaklarında çalışan Rosas, eroin bağımlılığı nedeniyle mesleki hayatının sona erdiğini, ardından Kolombiya’ya döndüğünü söyledi. Başkent Bogota’daki suç faaliyetleriyle bilinen El Bronx bölgesine yerleşen eski şef, burada Los Sayayines çetesiyle karşılaştığını belirtti.

Rosas’ın anlatımına göre çete üyeleri, uyuşturucu karşılığında özel bir davet için yemek hazırlamasını istedi. Ancak yer altındaki tünellere götürülen Rosas, burada darbedildiğini ve dışarı çıkmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Eski şef, tavuk kanı ve salyangozların kullanıldığı satanist bir ritüele katılmaya zorlandığını, ardından kendisine insan kalıntılarının bulunduğu bir torba verildiğini iddia etti. Yemek hazırlamayı reddettiğinde ise başına silah dayandığını ve “Ya pişirirsin ya da seni yeriz” tehdidinde bulunulduğunu aktardı.

İnsan eti pişirmeye ve organ çıkarmaya zorlandığını söyledi

Rosas, parçalanmış bir cesetten yahni hazırlamak ve bu yemeği tüketmek zorunda bırakıldığını öne sürdü. Üç yıl boyunca yalnızca insan etiyle beslendiğini iddia eden eski şef, hazırladığı yemekleri tüketmek üzere farklı ülkelerden suç örgütü üyelerinin bölgeye geldiğini söyledi.

Tünellere her gün ceset getirildiğini ileri süren Rosas, bunların arasında polislerin de bulunduğunu ve bazı günlerde sekize kadar cesetle karşılaştığını anlattı. Ayrıca uyuşturucu karşılığında cesetlerden organ çıkarmaya zorlandığını iddia etti.

100 metrelik gizli tünel bulundu

Bin günden fazla süren esaretinin ardından intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Rosas, çete üyelerinden birinin kendisini sokağa bıraktığını belirtti. Hastaneye kaldırılan eski şefin anlattıklarının başlangıçta ciddiye alınmadığı ve psikiyatri servisine yatırıldığı aktarıldı.

Bugün Bucaramanga kentinde bir rehabilitasyon merkezi işleten Rosas, 11 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdürmeye çalıştığını ifade ediyor.

El Bronx bölgesinde 2016 yılında 2 bin 500’den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, çalışmalar sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda gizli bir tünel ortaya çıkarılmıştı.

Eski adli polis şefi Juliana Quitana da bu yıl yaptığı açıklamada, bölgede cinayet kurbanlarının evsizlere yedirildiğine ve yamyamlık eğilimi bulunan yabancıların bölgeye çekildiğine işaret eden kanıtlar bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rosas’ın anlattığı olaylara ilişkin iddialar ise kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.