İsviçre’nin Brünig dağlarında, dünyanın en varlıklı kişilerine yönelik lüks ve güvenlik odaklı dev bir yeraltı kompleksi inşa ediliyor. Lungern köyü yakınlarında kurulacak tesis, olası savaş, doğal afet ve küresel krizlere karşı özel bir sığınak olarak tasarlanıyor.

Brünig Mega Safe adı verilen kompleksin ilk bölümlerinin yapımına 2026’nın başında başlandı. İlk etap çalışmalarının yaklaşık iki yıl sürmesi beklenirken, tesisin 100 metreden fazla derinlikte konumlandırılması planlanıyor.

Yaklaşık 20 özel bölümden oluşacak kompleks için başlangıç fiyatının 500 bin İsviçre frangı olması bekleniyor. Alanlarda sanat eserleri, nadir şaraplar, lüks otomobiller, kıymetli metaller ve diğer değerli varlıklar saklanabilecek. Dağın doğal yapısı sayesinde içeride yaklaşık 13 derece sabit sıcaklık korunacak.

SADECE EŞYA DEPOLAMAKLA SINIRLI KALMAYACAK

Projenin ilerleyen aşamalarında yeraltına özel yaşam alanları, toplantı odaları ve yönetici bölümleri kurulması planlanıyor. Tesis, çok katmanlı güvenlik sistemleriyle korunacak ve büyük çaplı krizlerde sahiplerinin dış dünyadan izole şekilde burada kalmasına olanak sağlayacak.

Müşterilere alanların 99 yıllığına kiralanması seçeneği de sunulacak.