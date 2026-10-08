Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Staufen im Breisgau kentinde 2007 yılında yapılan jeotermal sondajlar, beklenmedik bir zemin hareketine yol açtı. Sondajların ardından yer altındaki anhidrit tabakasının suyla temas etmesi, kayaçların hacim kazanmasına neden oldu. Zeminin yukarı doğru hareket etmesiyle tarihi kent merkezindeki çok sayıda bina zarar gördü.

JEOTERMAL SONDAJ SONRASI ZEMİN HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Staufen im Breisgau'da 2007 yılında gerçekleştirilen jeotermal sondaj çalışmaları sırasında yer altındaki jeolojik katmanların suyla temas etmesine yol açan bir süreç başladı. Suyla karşılaşan anhidrit tabakasında meydana gelen kimyasal değişim, kayaçların hacminin artmasına neden oldu. Bu genişleme yer altındaki basıncı artırırken zeminin yükselmesine ve yüzeydeki yapılarda hasar oluşmasına yol açtı.

EVLERİN DUVARLARI NEDEN ÇATLADI?

Kentteki yapıların zarar görmesinin temel nedeni, zeminin her noktada aynı miktarda yükselmemesi oldu. Yer altındaki kayaçların şişmesi sonucunda oluşan farklı zemin hareketleri, binaların temellerinde ve taşıyıcı bölümlerinde gerilime neden oldu. Bu durum özellikle tarihi kent merkezindeki yapıların duvarlarında ciddi çatlakların ortaya çıkmasına yol açtı. Çok sayıda binada meydana gelen hasar, sondaj çalışmalarının ardından başlayan zemin hareketleriyle ilişkilendirildi.

YER ALTINDAKİ KAYAÇLAR ŞİŞEREK GENİŞLEDİ

Staufen'deki olayın merkezinde anhidrit adı verilen kayaç tabakası bulunuyor. Anhidrit, suyla temas ettiğinde kimyasal dönüşüm geçirerek jipse dönüşebiliyor ve bu süreçte hacmi artıyor. Yer altında meydana gelen genişleme, üzerindeki toprak ve kaya katmanlarını yukarı doğru itebiliyor. Staufen'de de sondaj sonrasında başlayan bu süreç, zemin seviyesinde yükselmeye neden olarak kentteki binaları etkiledi.

TARİHİ KENT MERKEZİNDE ÇOK SAYIDA BİNA ZARAR GÖRDÜ

Zemin yükselmesinin etkileri, Staufen im Breisgau'nun tarihi kent merkezinde belirgin şekilde görüldü. Binaların duvarlarında ve çeşitli yapı bölümlerinde oluşan çatlaklar, yer altındaki değişimin yüzeydeki sonuçlarını ortaya koydu. Hasarın çok sayıda binaya yayılması, sorunun tek bir yapıyla sınırlı olmadığını gösterdi. Kentte yaşanan olay, jeotermal sondajların yer altı suyu ve kayaç katmanları üzerindeki etkilerini gündeme getirdi.

KASABANIN ALTINDA GERÇEKTE NE OLDU?

Staufen'deki olay, yer altında büyük bir boşluk oluşmasından değil, suyla temas eden kayaçların genişleyerek zemini yukarı itmesinden kaynaklandı. Anhidrit tabakasındaki hacim artışı, zemin hareketlerinin ve binalardaki çatlakların temel nedeni olarak belirlendi. 2007 yılında başlayan süreç, yer altındaki jeolojik koşulların sondaj çalışmalarında ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerden biri oldu.