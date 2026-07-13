Yeni oluşum, parkın en aktif hidrotermal bölgelerinden biri olan Biscuit Basin'de tespit edildi. Sürekli kaynayan suyu ve yoğun buhar çıkışıyla dikkat çeken havuz, patlamanın ardından bölgenin jeotermal yapısında yaşanan değişimin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

PATLAMADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yellowstone Volkan Gözlemevi'ne göre hidrotermal patlama, yer altındaki aşırı sıcak su ve buharın basınçla yüzeye çıkması sonucu meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 6,5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni bir sıcak su havuzu oluştu.

Araştırmacılar, patlamadan yalnızca iki gün önce aynı noktadan geçtiklerini ve bölgede herhangi bir havuz bulunmadığını belirtti. Yapılan ilk incelemelerde suyun sürekli kaynadığı, yoğun buhar çıkışı olduğu ve zaman zaman yer altından gelen güçlü seslerin duyulduğu aktarıldı.

GAYZERE DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ İZLENİYOR

Patlamanın ardından yapılan gözlemlerde yeni sıcak su havuzunun bazı anlarda 6 ila 9 metre yüksekliğe kadar su püskürttüğü kaydedildi. Ancak bu hareketlilik uzun sürmedi ve havuz yeniden sakinleşti.

Bilim insanları, oluşumun şu an için bir sıcak su havuzu olduğunu, ancak yer altındaki hidrotermal sistemde yaşanabilecek yeni değişimlere bağlı olarak ilerleyen dönemde bir gayzere dönüşme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Araştırmalar sürerken, güvenlik nedeniyle Biscuit Basin bölgesinin bir bölümü ziyaretçilere kapalı tutulmaya devam ediyor.