Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yapının Lübnanlı gruplar tarafından yasa dışı kaçakçılık faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanıldığının doğrulandığı belirtildi. Tespit edilen tünelin, ordudaki ilgili birimler tarafından doldurularak tamamen kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara önderliğindeki yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından hız kazanan bu operasyonlar, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yollarını kesmeye yönelik kararlı stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Milyonlarca Captagon hapına el koyulan kapsamlı kampanyalar neticesinde bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendiği vurgulanırken, Suriyeli yetkililerin komşu ülkelerle olan sınır güvenliğini sağlama ve yasa dışı ağları çökertme çalışmalarına kesintisiz devam edeceği ifade edildi.