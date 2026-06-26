Yeryüzünde sıradan bir kırsal yerleşim yeri olarak görünen Thanh Thach Linh kasabasına bağlı Da Zi Bo köyünün altında, Çin’in altın madenciliği açısından tarihi öneme sahip bir rezerv bulunuyor. Da Dong Cau adı verilen dev altın yatağının yaklaşık 1.500 ton altın içerdiği belirtilirken, rezerv uzun yıllar süren çalışmaların ardından işletmeye hazır hale getirildi.

Söz konusu saha, tek bir cevher sistemi içerisinde bin tonun üzerinde altın barındıran Çin’deki ilk maden olarak dikkat çekiyor. Keşif aynı zamanda Liaoning eyaletinin madencilik alanındaki gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu rezerv sayesinde eyalet, ülke genelindeki altın rezervleri sıralamasında 19’uncu basamaktan 2’nci sıraya yükseldi.

40 YILLIK ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Da Dong Cau altın yatağının ortaya çıkarılması yaklaşık dört on yıllık bir araştırma sürecinin ürünü oldu. İlk bulgular 1983 yılında Liaoning Eyaleti 5 No’lu Jeolojik Araştırma Ekibi tarafından tespit edildi. Bölgede yapılan yüzey incelemeleri ve jeolojik haritalama faaliyetleri sonucunda toplam 21,22 kilogram altın içeren beş küçük cevher oluşumu belirlendi.

1989 ve 1990 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar ise yüzeye yakın katmanlarda 109 ayrı altın oluşumunu ortaya çıkardı. Ancak dönemin ekonomik koşulları ve cevherlerin düşük altın oranı nedeniyle bu yatakların işletilmesi uygun görülmedi ve çalışmalar askıya alındı.

YENİ ARAŞTIRMALAR DEV REZERVİN İZİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Bölge, 2009 yılında yeniden gündeme geldi ve il düzeyindeki yeni bir jeolojik keşif programına dahil edildi. 2009-2015 yılları arasında sürdürülen detaylı araştırmalar sırasında, daha önce belirlenen küçük cevher gövdelerinin çevresindeki kayaçlarda yoğun mineralizasyon belirtileri saptandı.

Bu bulgular, bölgede çok daha büyük ölçekli bir altın sisteminin bulunabileceğine işaret etti. Uzmanlar, yüzeyde dağınık halde görülen jeolojik yapıların aslında birbirine bağlı büyük bir oluşumun parçaları olduğunu değerlendirdi.

YER ALTINDA DEVASA ALTIN KUŞAĞI BELİRLENDİ

Yıllar süren analizlerin ardından yüzeydeki alterasyon bantlarının birleşerek geniş bir altın kuşağı oluşturduğu tespit edildi. Jeolojik modellere göre söz konusu yapı doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 3 kilometre, kuzey-güney yönünde ise 1,5 kilometre uzunluğa ulaşıyor.

Araştırmacılar, bu yapının düşük tenörlü ancak son derece büyük hacimli bir “süper büyük” altın yatağına işaret ettiğini belirtti. Böylece bölgenin ekonomik açıdan değerlendirilebilir dev bir rezerv barındırdığı görüşü güç kazandı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR REZERVİ DOĞRULADI

2019 yılında Liaoning Minerals Group tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, Dadonggou bölgesindeki altın oluşumlarının kökenini ve mineralizasyon süreçlerini detaylı şekilde inceledi. Çalışma, yeni arama modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak rezervin bilimsel temelini güçlendirdi.

2024 yılında proje, Liaoning Eyalet Yönetimi tarafından öncelikli projeler arasına alındı. Akademisyenler ve teknik uzmanlar tarafından yürütülen yeni çalışmalar sonucunda rezerv sınırları netleştirildi, cevher yapısı yeniden değerlendirildi ve düşük tenörlü büyük ölçekli yatağın ekonomik olarak işletilebilir olduğu doğrulandı.

BİN KİŞİLİK EKİP SAHADA GÖREV YAPTI

Da Dong Cau projesinin başarıya ulaşmasında entegre araştırma modeli önemli rol oynadı. Liaoning Jeoloji Grubu tarafından geliştirilen sistem kapsamında genel ve detaylı araştırmalar eş zamanlı yürütüldü.

Proje süresince 20’den fazla tasarım ve değerlendirme toplantısı düzenlenirken, 18 farklı kurum ve uzman ekip çalışmalara katkı sundu. En yoğun dönemlerde aynı anda 45 sondaj kulesi faaliyet gösterdi. Sahada görev yapan personel sayısı ise yaklaşık 1.000 kişiye ulaştı.