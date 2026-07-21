Avustralya ve Güney Avustralya hükümetleri, bu kapsamda yaklaşık 6,2 milyon Avustralya doları bütçeyle üç yeni su bilimi projesini hayata geçiriyor. Projelerin en dikkat çekeni ise Loxton Managed Aquifer Recharge (MAR) sistemi. Bu yöntem, kullanılmayan suyu yer altındaki akiferlere enjekte ederek ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılmasını sağlıyor.

YER ALTINDA STRATEJİK SU REZERVİ OLUŞTURULACAK

Loxton Araştırma Merkezi'nde kurulacak pilot tesiste önce tuzlu yer altı suyu ters ozmoz yöntemiyle arıtılacak. Kullanılmayan temiz su daha sonra yeniden yer altındaki akiferlere gönderilecek. Kuraklık dönemlerinde ise bu su tekrar çekilerek tarım ve sulama amacıyla kullanılacak.

Projeyle özellikle Murray Nehri üzerindeki su baskısının azaltılması ve tarım sektörünün kurak dönemlerde daha güvenilir bir su kaynağına kavuşması amaçlanıyor. Yetkililer, yer altında depolanan suyun açık barajlardaki gibi yoğun buharlaşmaya maruz kalmadığını, bu nedenle uzun süre korunabildiğini belirtiyor.

BAŞARILI OLURSA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Hükümet, Loxton'daki pilot uygulamanın yanı sıra Güney Avustralya genelinde yer altı su depolamaya uygun bölgeleri de belirlemeye başladı. Çalışmalarda yağmur suyu, taşkın suları ve arıtılmış atık suların yer altına depolanabileceği yeni alanlar araştırılıyor.

Projeden elde edilecek sonuçların olumlu olması halinde aynı sistemin Avustralya'nın diğer kurak bölgelerinde de uygulanması planlanıyor. Yapılan değerlendirmeler, ülkenin birçok bölgesinde yer altı akiferlerinin büyük miktarda su depolama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yer altı su bankası sistemi, iklim değişikliğine karşı geliştirilen en önemli uzun vadeli çözümlerden biri olarak görülüyor.