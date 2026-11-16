Olay, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Dairede yaşayan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine eve tamirat için bir tesisat ustası yönlendirildi.

Tamirat işlemini tamamlayarak daireden ayrılan ustanın ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik olduğunu gördü. Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı yapabilecek şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

CEP TELEFONUNU BANYOYU GÖRECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRMİŞ

Şikayet üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün tesisat ustası A.K. ile görüştü. İlk olarak cep telefonunu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen şüpheli, daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını ve cep telefonunu kamerası banyonun içini görecek, görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini anlattı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.