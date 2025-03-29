Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir’in Şahintepe Mahallesi'nde, Nigar Sokak üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce sosyal medya üzerinden tartıştıkları öğrenilen iki genç, sokakta karşı karşıya geldi.

Kavga Çekiç ve Bıçakla Devam Etti

Görgü tanıklarının ifadesine göre, 17 yaşındaki Kağan İ. elindeki çekiçle Kudrettin Berat Çimenli’ye saldırırken, Çimenli de kendisini bıçakla savunmaya çalıştı. Sokaktaki vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Kağan İ. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

“Sosyal Medya Üzerinden Küfürleşmişler”

Şüpheli Kağan İ.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştıklarını ve olay günü sokakta karşılaşınca kavganın büyüdüğünü söylediği öğrenildi.

“Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını iddia ettiği öğrenildi.”