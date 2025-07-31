Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kız, hem uyuşturucu kullanıyor hem de satıyordu.
Genç kızın ikamet ettiği adrese gelen polisler gözaltına almak isterken zor anlar yaşadı.
Üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışan genç kıza yakınları engel oldu.
SLOGAN ATTILAR
Uyuşturucu kullandığı ve sattığı ileri sürülen genç kız emniyet götürülmek için polis tarafından arabaya bindirildiği anlarda bir yakını "Kadına şiddet var/ Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.