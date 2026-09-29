ABD’de bir kasabanın altında 1962 yılında başlayan yangın, onlarca yıl boyunca yer altındaki kömür damarlarında ilerledi. Söndürme girişimlerinin sonuç vermemesi ve yerleşim alanında tehlikeli koşulların oluşması üzerine Centralia’da yaşayanların büyük bölümü bölgeden ayrıldı.

YANGIN 1962 YILINDA BAŞLADI

Centralia’nın altında bulunan kömür damarlarındaki yangın 1962 yılında başladı. Alevler yer altında bulunan kömür yataklarına ulaştıktan sonra geniş bir alana yayıldı ve yangının tamamen söndürülmesi mümkün olmadı. Yer altında ilerlemeye devam eden yangın, yüzeyde uzun süre fark edilmeyen tehlikeler oluşturdu. Yıllar geçtikçe kasabanın farklı noktalarında yangının etkileri görülmeye başladı.

YERİN ALTINDAKİ YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMEDİ?

Yangının kömür damarlarının içine yayılması müdahaleyi zorlaştırdı. Yer altında birbirine bağlı kömür yataklarında ilerleyen yangını durdurmak için farklı dönemlerde çalışmalar gerçekleştirildi ancak tamamen kontrol altına alınamadı. Yangın yüzeyde açık şekilde görülmese de yer altında yanmaya devam etti. Bu durum kasabanın altında uzun süre devam eden bir güvenlik sorunu oluşturdu.

ZEMİNDE ÇATLAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Yer altındaki yangının etkisiyle Centralia’da zeminin bazı noktalarında çatlaklar meydana geldi. Bu açıklıklardan sıcak hava ve tehlikeli gazların çıkması bölgede yaşam koşullarını giderek zorlaştırdı. Yangının devam ettiği alanlarda zeminin kararlılığı da önemli bir sorun haline geldi. Yer altında oluşan boşluklar ve yüksek sıcaklık nedeniyle kasabada güvenlik riskleri arttı.

KASABA NEDEN BOŞALTILDI?

Yer altındaki yangının oluşturduğu tehlikenin büyümesi üzerine Centralia’daki evlerin büyük bölümü kamulaştırıldı. Bölge sakinlerinin başka yerlere taşınması için çalışmalar yürütüldü ve kasabanın nüfusu zaman içerisinde büyük ölçüde azaldı. Evlerin önemli bölümü boşaltıldıktan sonra yapılar yıkıldı. Bir dönem yerleşim yeri olarak kullanılan Centralia, yangının etkileri nedeniyle neredeyse tamamen terk edilmiş bir kasabaya dönüştü.

64 YILDIR YER ALTINDA YANIYOR

1962 yılında başlayan yangının üzerinden 2026 itibarıyla 64 yıl geçti. Centralia’nın altındaki kömür damarlarında başlayan yangın, kasabanın büyük ölçüde boşaltılmasına kadar uzanan sürecin temel nedeni oldu. Yangının ardından nüfusun büyük bölümü bölgeden ayrılırken çok sayıda yapı ortadan kaldırıldı. Centralia, yer altındaki kömür yangınının etkileri nedeniyle eski nüfusunu ve yerleşim düzenini büyük ölçüde kaybetti.