Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi’nde bir dairede gerçekleşti. Ev sahiplerinin daireye hırsız girdiğini fark edip polise haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi.
Polis, 51 farklı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Ceylan Çiçek ve Belkız Ura’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
SUÇ MAKİNESİ
Polis, 22 Şubat Cumartesi günü Ceylan Çiçek’in adresine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında hamile olduğu anlaşılan Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı.
Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Sorguda, Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna hamile olduğu, 189 ayrı suç kaydı bulunduğu, 20 dosyadan arandığı, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen Çiçek, tutuklanarak cezaevine konuldu. Poliste 54 ayrı suç kaydı bulunan Belkız Ura’yı yakalama çalışmaları ise halen sürüyor.