Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı yolunda, saat 18.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin alev alması olayı yaşandı.
Sürücü, otomobilden yükselen dumanları fark edince aracını emniyet şeridine çekti. Ancak alevler kısa sürede büyüdü ve otomobili tamamen sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
"ALEVLER ARACI TAMAMEN SARDI"
Olay sırasında çevredeki vatandaşlar, aracın alev alev yandığı anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yangının etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.