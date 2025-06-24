İzmir’in Balçova ilçesi Ata Caddesi'nde iki kadın, görev başındaki belediyenin temizlik personeliyle tartıştı.
Tartışmanın ardından iki kadın, temizlik personeline süpürge sapıyla saldırdı.
Araya girmek isteyen genç bir kadın da darbedildi.
Hızını alamayan kadınlar, belediyeye ait motosiklete de zarar verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan belediye personeli Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, saldırgan iki kadını gözaltına alırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balçova Belediyesi, saldırganlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.