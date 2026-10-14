İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde sel ve heyelan riskini ortaya koyan görüntülere neden oldu. Yamaçtan hızla aşağı akan çamurlu su ve toprak kütlesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada endişe yarattı. ÇAMURLU SU AKTI Bölgede etkisini artıran sağanağın ardından yamaçtan aşağı doğru yoğun bir çamurlu su akıntısı oluştu. Akıntıyla birlikte toprağın da sürüklendiği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çamurlu suyun vadi boyunca ilerlediği ve çevredeki bitki örtüsünü kapladığı anlar yer aldı. Ortaya çıkan manzara, bölgede sel ve heyelan tehlikesine ilişkin endişeleri artırdı. Görüntüleri kaydederek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, sağanağın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Paylaşımlarda, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılırken yamaçtan akan çamurlu suyun oluşturabileceği risklere ilişkin kaygılar dile getirildi. NEPAL'DEKİ FELAKETLER AKLA GELDİ Başakşehir’de kaydedilen görüntüler, sosyal medyada Nepal’de yaşanan sel ve heyelan felaketleriyle karşılaştırıldı. Kullanıcılar, İstanbul’da ortaya çıkan görüntülerin boyutuna dikkat çekerek çeşitli yorumlarda bulundu.

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